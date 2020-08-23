Полузащитник продолжит выступать за нынешнюю команду.
ПОЛЬ ПОГБА, GETTY IMAGES
23 августа 2020, 21:39
Агент Поля Погба Мино Райола сообщил, что его подопечный останется в Манчестер Юнайтед на следующий сезон.
Более того, скорее 27-летний футболист продлит соглашение с "красными дьяволами", нежели уйдет из клуба.
"Поль останется в МЮ. Он – ключевой игрок этой команды, а у них важный проект. Юнайтед не примет предложения о его уходе этим летом".
"Также мы скоро обсудим новый контракт", — сказал Райола в интервью Sky Italia.