Англия

Влада Седан весьма жестко раскритиковала испанского тренера, а Александр отметил недостаток выбранной на матч с Лионом тактики.

Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов проиграл Лиону (1:3). Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко участия в матче не принимал. В этой игре Сити испробовал схему с тремя центральными защитниками.

После матча тогда невеста, а сейчас жена Александра Зинченко Влада Седан раскритиковала Гвардиолу, заявив, что "в такой момент экспериментировать с тактикой – это зашквар". Сам футболист отметил, что "при такой тактике всегда будет не хватать игрока впереди", а также рассказал, что Хосеп Гвардиола даже не зашел в раздевалку после матча.

Спустя несколько дней Александр Зинченко решил принести извинения от своего лица и от лица жены.

"Ребята, мне нужно сказать пару слов по поводу этого интервью. Для начала, я не сказал ничего плохого и не высказывал оценочных суждений о нашей тактике, так что не нужно перекручивать мои слова, пожалуйста", — начал Александр в своей Инстаграм-истории.

"Я объяснял, что мы, как футболисты, понимаем эффект, который оказывает тактика и что с нашим опытом мы можем к ней адаптироваться. В тот вечер мы проиграли Лиону, но это не значит, что наш тренер был не прав, попробовав эту тактику".

"Если вы посмотрите мои прошлые интервью и то, как я отзываюсь о Гвардиоле, вы можете мне верить. Он – номер один".

"Во-вторых, о моей жене. Хоть она и журналист, она также болельщица. На протяжении всего сезона она ездила с нами на выездные и домашние игры, потому что она огромная фанатка Ман Сити! На видео эмоции сразу после матча, она высказывает свое мнение, как и все болельщики, ведь она хотела, чтобы мы сыграли лучше".

"Мы понимаем теперь, что ей не следовало постить это в социальные сети, ведь она – моя жена. Но это не была попытка журналистского суждения о тренере команды – она просто высказывала свою разочарованность как болельщица".

"Я пишу сейчас прямо со своей свадьбы. Вместо того, чтобы наслаждаться этим невероятным моментом, я должен сделать это, потому что не могу просто оставить все как есть. Надеюсь, вы поймете".

Александр Зинченко в сезоне-2019/20 сыграл в 25 матчах за Манчестер Сити во всех турнирах.