Полузащитник, с учетом бонусов, обойдется "синим" в 100 миллионов евро.
КАЙ ХАВЕРЦ, GETTY IMAGES
24 августа 2020, 14:58
Челси совершил прорыв в переговорах по Каю Хаверцу, сообщает журналист Фабрицио Романо и Bild.
По информации источников, "синие" практически согласовали переход 21-летнего футболиста.
Ожидается, что сумма трансфера составит 80 миллионов евро, а также Байер может получить бонусы до 20 миллионов, учитывая успешность выступлений Кая.
Ранее сообщалось, что Челси также близок к приобретению Тиаго Силвы и Бена Чилвелла.