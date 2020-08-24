Англия

Полузащитник, с учетом бонусов, обойдется "синим" в 100 миллионов евро.

Челси совершил прорыв в переговорах по Каю Хаверцу, сообщает журналист Фабрицио Романо и Bild.

По информации источников, "синие" практически согласовали переход 21-летнего футболиста.

Ожидается, что сумма трансфера составит 80 миллионов евро, а также Байер может получить бонусы до 20 миллионов, учитывая успешность выступлений Кая.

Ранее сообщалось, что Челси также близок к приобретению Тиаго Силвы и Бена Чилвелла.