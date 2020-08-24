Англия

Голкипер Атлетико находится в сфере интересов Челси.

Ян Облак может продолжить карьеру в Челси, сообщают The Guardian и Goal.com.

В сезоне-2019/20 в АПЛ "синие" пропустили 56 голов и рассчитывают усилить оборону. В ближайшее время состав Челси должен пополнить Тиаго Силва, но клуб также находится в поисках голкипера.

По информации источников, "синие" все еще заинтересованы в услугах 27-летнего словенца, который может стать заменой Кепе Аррисабалаге.

Отметим, что в ближайшее время клуб должен подтвердить переходы Кая Хаверцы, Бена Чилвелла и Тиаго Силвы.