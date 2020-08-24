Англия

"Волки" на этой неделе должны усилиться игроком Арсенала.

Полузащитник Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз, способный также выступать на флангах обороны, близок к тому, чтобы покинуть Эмирейтс Стэдиум этим летом. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, имеющий связи в стане "канониров".

Главным претендентом на воспитанника Арсенала является Вулверхэмптон. Несмотря на то, что "волкам" еще предстоит согласовать финансовые условия трансфера с Арсеналом и условия личного контракта с Мэйтлендом-Найлзом, сделка должна успешно завершиться на этой неделе.

Отметим, что 22-летний англичанин принял решение сменить клубную прописку, чтобы получать больше регулярной игровой практики. Его действующее соглашение с "канонирами" рассчитано до лета 2023 года.