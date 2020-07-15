Молодой хавбек не связывает свое будущее с "канонирами".
Эйнсли Мэйтленд-Найлз, Getty Images
15 июля 2020, 10:25
Полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлз планирует покинуть Арсенал в летнее межсезонье, сообщает The Athletic.
Молодой хавбек недоволен своим положением в лондонском клубе и обратится к руководству с просьбой отпустить его в другую команду. После прихода Микеля Артеты 22-летний игрок утратил регулярное место в составе и не может получать игровую практику.
Действующий контракт полузащитника с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне Мэйтленд-Найлз провел 28 поединков в футболке "канониров", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Арсенал готов продать полузащитника Маттео Гендузи.