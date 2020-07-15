Англия

Молодой хавбек не связывает свое будущее с "канонирами".

Полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлз планирует покинуть Арсенал в летнее межсезонье, сообщает The Athletic.

Молодой хавбек недоволен своим положением в лондонском клубе и обратится к руководству с просьбой отпустить его в другую команду. После прихода Микеля Артеты 22-летний игрок утратил регулярное место в составе и не может получать игровую практику.

Действующий контракт полузащитника с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне Мэйтленд-Найлз провел 28 поединков в футболке "канониров", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов продать полузащитника Маттео Гендузи.