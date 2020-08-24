Англия

Два защитника заключили долгосрочные контракты с "канонирами".

Арсенал сумел заполучить на полноценной основе двух игроков, сообщил официальный сайт клуба.

"Канониры" подписали долгосрочное соглашение с Пабло Мари (Фламенго) и Седриком Суарешем (Саутгемптон).

Оба футболиста пополнили состав Арсенала в январе и играли на правах аренды. С португальцем контракт подписан на правах свободного агента — его соглашение со "святыми" истекло.

Ожидается, что в ближайшее время лондонский клуб также завершит приобретение Габриэля из Лилля за сумму в 30 миллионов евро (учитывая бонусы).