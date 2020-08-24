Англия

Новое соглашение англичанина с "лисами" рассчитано до 2024 года.

Лестер на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с полузащитником Джеймсом Мэддисоном.

23-летний англичанин подписал с "лисами" новый контракт, который будет рассчитан до 2024 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

Напомним, Мэддисон выступает за Лестер с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.