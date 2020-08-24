Англия

Лондонцы могут отпустить игрока в Ливерпуль.

Руководство Эвертона намерено в текущее трансферное окно оформить покупку защитника Челси Фикайо Томори, сообщает The Telegraph.

По данным источника, позиции игрока в команде несколько пошатнулись в течение сезона, и клуб готов рассмотреть вариант с продажей игрока.

Отмечается, что Челси продаст Томори в Эвертон, если лондонцам удастся заключить контракт с футболистом ПСЖ Тиаго Силвой.

Ранее бразильский футболист подтвердил, что матч Лиги чемпионов против Баварии стал для него последним в Париже.