Франция

Бразилец подтвердил уход из парижского клуба.

Защитник Тиаго Силва рассказал о том, что уходит из ПСЖ после поражения от Баварии (0:1) в финале Лиги чемпионов.

"Это был мой последний матч в составе ПСЖ. Мне грустно. Я приношу извинения болельщикам и благодарю их за всю любовь ко мне.

Я еще вернусь в ПСЖ, в клуб, который я люблю, но вернусь уже в другой роли. Хочу отыграть еще три-четыре года и выступить на чемпионате мира в Катаре", – рассказал Силва в интервью официальному сайту УЕФА

Ранее сообщалось, что Тиаго Силва может стать игроком Челси.