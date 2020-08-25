Англия

Украинец провел на поле все 90 минут игры с "трактористами".

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко вышел в старте на второй за день матч своей команды – против Ипсвич Таун.

Украинец в первые 15 минут дважды создавал опасные моменты для партнеров, но конвертировать их в голы не удалось. Андрей провел на поле все 90 минут, а Вест Хэм обыграл "трактористов" со счетом 4:1.

Хет-три оформил Себастьян Алле и еще один мяч на счету Томаша Соучека. За Ипсвич гол престижа забил экс-нападающий Вест Хэма Фредди Сирс.

На два часа раньше "молотки" сыграли с Уиком Уондерерс, разгромив его 5:1.