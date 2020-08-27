Англия

Похоже, на хавбека рассчитывают на Энфилде.

Руководство Ливерпуля не отпустит полузащитника Гарри Уилсона в аренду на будущий сезон, сообщает Sky Sports.

Напомним, прошедший сезон валлийский футболист провел в стане Борнмута, который вылетел из английской Премьер-лиги по итогам сезона.

По данным источника, Ливерпуль готов либо же полноценно продать хавбека, либо оставить его в обойме команды на следующий сезон.

Ранее главный тренер "красных" Юрген Клопп рассказал о трансферной политике клуба, заявив, что Ливерпуль не спешит совершать покупки.