Англия

Менеджер рассказал о трансферной политике клуба.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил о том, в каких условиях клуб может проводить трансферы в текущее межсезонье.

"Теперь, во времена короны, вы должны пять раз подумать, прежде чем делать покупку, потому что никто не знает, что произойдет после короны".

"Мы всегда должны обращать внимание на финансовый аспект. Потому что мы не знаем точно, сколько денег у нас будет в наличии. Другие, кажется, относятся к этому более позитивно, когда вы смотрите на Челси".

"Есть много интересных игроков, но если кто-то нам интересен, я не могу сказать прямо сейчас. Но я очень доволен своей командой прямо сейчас", — сказал Клопп Servus TV.

Ранее немецкий специалист заявил, что считает Баварию лучшей командой в мире.