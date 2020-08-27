Англия

Англичанин решил повесить бутсы на гвоздь.

Полузащитник Вест Бромвича Гарет Барри завершил карьеру футболиста, сообщает Sky Sports.

Английский хавбек решил прекратить выступления на профессиональном уровне в возрасте 39 лет.

Барри выступал в составе ВБА с 2017 года, перейдя из Эвертона. В минувшем сезоне полузащитник провел 6 поединков в футболке "дроздов" и помог команде вернуться в АПЛ.

Ранее Барри защищал цвета таких клубов, как Астон Вилла и Манчестер Сити. Вместе с "горожанами" он выигрывал чемпионский титул АПЛ и Кубок Англии.

В составе сборной Англии хавбек провел 53 поединка и был участником Евро-2000 и ЧМ-2010.