Предлагаем вам вспомнить один из величайших матчей АПЛ.
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28 августа 2020, 11:15
28 августа 2011 года Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Арсенал и добился победы со счетом 8:2
То поражение стало крупнейшим в истории Арсенала, а болельщики "красных дьяволов" еще долго будут вспоминать тот день с улыбкой на лице.
Обзор матча:
МЮ - Арсенал 8:2
Голы: Уэлбек, 22, Янг, 28, 90+2, Руни, 41, 64, 82 (с пен.), Нани, 67, Парк, 70 — Уолкотт, 45+3, Ван Перси, 74
МЮ: Де Хеа — Смоллинг, Джонс, Эванс, Эвра — Нани (Парк, 68), Клеверли, Андерсон (Гиггз, 68), Янг — Руни, Уэлбек (Чичарито, 35)
Арсенал: Щесны — Дженкинсон, Джуру, Косельни, Траоре — Рэмси, Коклен (Окслейд-Чемберлен, 62), Росицки — Уолкотт (Лэнсбери, 83), Ван Перси (Шамах, 83), Аршавин
Предупреждения: Эванс, Янг — Джуру, Дженкинсон
Удален: Дженкинсон, 77
На 27-й минуте Ван Перси не реализовал пенальти (вратарь)