Англия

Предлагаем вам вспомнить один из величайших матчей АПЛ.

28 августа 2011 года Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Арсенал и добился победы со счетом 8:2

То поражение стало крупнейшим в истории Арсенала, а болельщики "красных дьяволов" еще долго будут вспоминать тот день с улыбкой на лице.

Обзор матча:

МЮ - Арсенал 8:2

Голы: Уэлбек, 22, Янг, 28, 90+2, Руни, 41, 64, 82 (с пен.), Нани, 67, Парк, 70 — Уолкотт, 45+3, Ван Перси, 74



МЮ: Де Хеа — Смоллинг, Джонс, Эванс, Эвра — Нани (Парк, 68), Клеверли, Андерсон (Гиггз, 68), Янг — Руни, Уэлбек (Чичарито, 35)



Арсенал: Щесны — Дженкинсон, Джуру, Косельни, Траоре — Рэмси, Коклен (Окслейд-Чемберлен, 62), Росицки — Уолкотт (Лэнсбери, 83), Ван Перси (Шамах, 83), Аршавин



Предупреждения: Эванс, Янг — Джуру, Дженкинсон



Удален: Дженкинсон, 77



На 27-й минуте Ван Перси не реализовал пенальти (вратарь)