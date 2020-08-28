Англия

Сэм Гринвуд продолжит карьеру в команде Марсело Бьелсы.

Форвард Сэм Гринвуд продолжит карьеру в Лидсе, сообщил официальный сайт Арсенала.

19-летний форвард перешел к "канонирам" в июле 2018 года из Сандерленда. В дебютном сезоне он забил 10 голов и сделал пять ассистов в команде U-18 Арсенала. Следующим летом он подписал профессиональный контракт, после чего забил шесть голов в 22 матчах за U-18 b U-23.

В составе юношеской сборной Англии U-17 Сэм забил 12 голов в 14 матчах.

Скорее всего, Гринвуд поначалу будет играть за одну из молодежных команд Лидса. А вот ряды первой команды в ближайшее время должен пополнить нападающий Валенсии Родриго, о грядущем переходе которого уже объявили официально.