Англия

Ирландец обойдется "шпорам" в 16,5 миллионов евро.

Тоттенхэм близок к подписанию правого защитник Вулверхэмптона Мэтта Доэрти. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы полностью согласовали условия будущего трансфера, который обойдется "шпорам" в 16,5 миллионов евро.

При этом, сообщается, что Серж Орье, выступающий на позиции Доэрти, может покинуть Тоттенхэм в ближайшие несколько недель. Милан по-прежнему заинтересован в услугах 27-летнего ивуарийца.

В сезоне-2019/20 Мэтт Доэрти провел в футболке "волков" 50 поединков во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.