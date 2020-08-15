Италия

Стороны продолжают вести переговоры о продаже футболиста.

Руководство Милана продолжает вести переговоры с Тоттенхэмом с целью приобрести крайнего защитника Сержа Орье, сообщает Bleacher Report.

По данным источника, "россонери" заявили лондонцам, что готовы отдать за ивуарийского футболиста лишь 13 миллионов фунтов.

Отмечается, что "шпоры" стремятся продать Орье, и могут пойти на уступки, но их изначальная цена составляет 20 миллионов фунтов.

В этом сезоне 27-летний игрок провел 42 поединка в футболке "шпор", отличившись двумя голами и восемью ассистами