Англия

Пока клубы не могут договориться о сумме трансфера ивуарийского фулбека.

Правый защитник Тоттенхэма Серж Орье может сменить клубную прописку в текущее межсезонье, а главным претендентом на него называется Милан.

Тем не менее, как сообщает Sky Sports, "россонери" сделали свое первое предложение по 27-летнему ивуарийцу, однако получили от лондонской команды отказ.

Переговоры между клубами продолжаются, но на данном этапе они по-разному оценивают футболиста.

В сезоне-2019/20 Серж Орье провел в футболке "шпор" 42 поединка, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм согласовал с Вулверхэмптоном трансфер правого защитника Мэтта Доэрти.