Пока клубы не могут договориться о сумме трансфера ивуарийского фулбека.
Серж Орье, Getty Images
29 августа 2020, 08:21
Правый защитник Тоттенхэма Серж Орье может сменить клубную прописку в текущее межсезонье, а главным претендентом на него называется Милан.
Тем не менее, как сообщает Sky Sports, "россонери" сделали свое первое предложение по 27-летнему ивуарийцу, однако получили от лондонской команды отказ.
Переговоры между клубами продолжаются, но на данном этапе они по-разному оценивают футболиста.
В сезоне-2019/20 Серж Орье провел в футболке "шпор" 42 поединка, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм согласовал с Вулверхэмптоном трансфер правого защитника Мэтта Доэрти.