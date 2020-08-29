Клубы согласовали переход бразильского полузащитника в состав "ирисок".
АЛЛАН, GETTY IMAGES
29 августа 2020, 19:45
Эвертон и Наполи договорились о переходе Аллана, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, сумма трансфера составит 25 миллионов евро, а также в сделку будут включены бонусы. Личное соглашение с футболистом также согласовано.
Отметим, что следующей целью Эвертона является Хамес Родригес, который не нужен мадридскому Реалу. Переговоры уже начались.
В Эвертоне Аллан воссоединится с Карло Анчелотти, под руководством которого играл в Наполи до его ухода.