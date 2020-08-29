Англия

Клубы согласовали переход бразильского полузащитника в состав "ирисок".

Эвертон и Наполи договорились о переходе Аллана, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера составит 25 миллионов евро, а также в сделку будут включены бонусы. Личное соглашение с футболистом также согласовано.

Отметим, что следующей целью Эвертона является Хамес Родригес, который не нужен мадридскому Реалу. Переговоры уже начались.

В Эвертоне Аллан воссоединится с Карло Анчелотти, под руководством которого играл в Наполи до его ухода.