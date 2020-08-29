Англия

Габонский нападающий записал на свой счет пять голов.

В Суперкубке Англии между собой встречались Арсенал и Ливерпуль. Подопечные Микеля Артеты оказались сильнее коллектива Юргена Клоппа в серии послематчевых пенальти и выиграли трофей.

На 12-й минуте игры голом отличился Пьер-Эмерик Обамеянг. Это означает, что 31-летний футболист повторил рекорд Алексиса Санчеса – он забил пять голов на Уэмбли.

До этого габонец забил два гола в полуфинале и финале Кубка.

Напомним, что в сезоне-2019/20 Арсенал выиграл Кубка Англии.