Англия

Главный тренер Арсенала — о матче против Ливерпуля в Суперкубке.

Арсенал сумел обыграть Ливерпуль в серии послематчевых пенальти и выиграл трофей. Результат встречи прокомментировал наставник "канониров".

"Я рад, я знал, что нам предстоит сложный матч, но спасибо парням за выступление. Мужество и самоотдача – самое радостное, что было в игре. Мы агрессивно играли без мяча, разбивали давление Ливерпуля. Знал, что второй тайм будет сложным для нас".

"Я рад, что мы не уступаем такому сопернику в финале. Важные игры, ключевые моменты, большие игроки. Обамеянг здоров отреагировал на такое давление, он был великолепен в финале Кубка Англии и сегодня", — приводит слова Микеля Артеты BBC.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал – Ливерпуль.