Англия

Малийский нападающий может пополнить ряды "сорок".

Ньюкасл обсуждает с Порту возможность перехода нападающего Мусса Марега, сообщает Chronicle со ссылкой на A Bola.

Источник считает это "прекрасной возможностью" для Порту продать Марега, который отказался продлевать контракт с клубом. Нынешнее соглашение Мусса с "драконами" рассчитано до лета 2021 года, и уже ближайшей зимой он сможет вести переговоры с другими клубами.

Ньюкасл готов отдать за 29-летнего форварда, который в прошлом сезоне забил 12 мячей в чемпионате Португалии, 15 миллионов евро, в то время, как Порту хочет получить ближе к 20 миллионам.

Также в прессе пишут об интересе Ньюкасла к защитнику Галатасарая Маркао, которого одно время связывали с киевским Динамо.