Турция

"Сороки" заинтересованы в подписании бразильского защитника Галатасарая.

Ньюкасл близок к договоренности с Галатарасараем по трансферу центрбека Маркао, утверждает Magpie Media.

Ньюкасл предлагает за Маркао 15 миллионов евро, в то время, как Галатасарай хочет получить все 20.

Про переговоры сообщают и турецкие СМИ, а сам игрок уже совершил современный ритуал подтверждения слухов – подписался на Ньюкасл в Инстаграме.

В июле СМИ писали про интерес к Маркао со стороны киевского Динамо. Тогда турки якобы запросили 12 миллионов евро.