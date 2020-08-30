В скором времени немец официально завершит переход в Челси.
КАЙ ХАВЕРЦ, GETTY IMAGES
30 августа 2020, 19:28
Сегодня, 30 августа, игроки Байера проходили тест на физическую готовность. Как сообщает Bild, Кай Хаверц отсутствовал.
Источник информирует, что в скором времени 21-летний футболист завершит переход в Челси.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сделка согласована: клубы должны уладить бюрократические моменты, а также детально прописать бонусные выплаты.
Отметим, что Байер поставил ультиматум Челси — подписать Хаверца до 28 августа.