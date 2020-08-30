Сегодня, 30 августа, игроки Байера проходили тест на физическую готовность. Как сообщает Bild, Кай Хаверц отсутствовал. 

Источник информирует, что в скором времени 21-летний футболист завершит переход в Челси. 

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сделка согласована: клубы должны уладить бюрократические моменты, а также детально прописать бонусные выплаты. 

Отметим, что Байер поставил ультиматум Челси — подписать Хаверца до 28 августа. 