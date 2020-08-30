Англия

Тренер прокомментировал прибытие бразильца в команду.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард высказал свое мнение о подписании контракта с защитником Тиаго Силвой.

"Силва даст нам большой опыт, он по-прежнему играет на очень высоком уровне, как мы видели в финале Лиги чемпионов и играх перед финалом, поэтому я ожидаю, что он привит команде свой опыт, лидерство и свои качества. Для нас это будет очень важно".

"У нас относительно молодая команда, мы видели это в прошлом год. На поле Тиаго может помочь партнерам и быть тем игроком, которым он является, что означает влиять на других", — цитирует Лампарда Goal.

Ранее Рио Фердинанд заявил, что наставник Челси хочет видеть в своей команде Лионеля Месси.