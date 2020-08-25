Экс-защитник Манчестер Юнайтед поделился сенсационной информацией.
Лампард и Месси, Getty Images
25 августа 2020, 22:31
Лионель Месси изъявил желание покинуть Барселону. Соответствующий факс поступил руководству каталонской команды.
Сообщается, что 33-летний футболист хочет получить статус свободного агента, хотя сделать это будет непросто — он должен был выразить желание покинуть клуб до 30 мая.
Тем не менее, экс-защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд поделился информацией, что Лионель Месси может перейти в Челси.
"Только что узнал, что Фрэнк Лампард ждет Месси. Какое трансферное окно было бы, если бы Лэмпс заполучил его!", — написал Фердианд на своей странице в Twitter.
Напомним, что Челси уже подписал Хакима Зиеша и Тимо Вернера, и лишь вопрос времени, когда будут оформлены переходы Тиаго Силвы, Кая Хаверца, Бена Чилвелла и Маланга Сарра.