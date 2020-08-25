Англия

Экс-защитник Манчестер Юнайтед поделился сенсационной информацией.

Лионель Месси изъявил желание покинуть Барселону. Соответствующий факс поступил руководству каталонской команды.

Сообщается, что 33-летний футболист хочет получить статус свободного агента, хотя сделать это будет непросто — он должен был выразить желание покинуть клуб до 30 мая.

Тем не менее, экс-защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд поделился информацией, что Лионель Месси может перейти в Челси.

"Только что узнал, что Фрэнк Лампард ждет Месси. Какое трансферное окно было бы, если бы Лэмпс заполучил его!", — написал Фердианд на своей странице в Twitter.

Напомним, что Челси уже подписал Хакима Зиеша и Тимо Вернера, и лишь вопрос времени, когда будут оформлены переходы Тиаго Силвы, Кая Хаверца, Бена Чилвелла и Маланга Сарра.