Англия

Нидерландец вскоре перейдет к "манкунианцам".

Манчестер Юнайтед удачно завершил переговоры с полузащитником Аякса Донни ван де Бееком об условиях личного контракта, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, нидерландский футболист подпишет с "манкунианцами" соглашение до 2025 года, и вскоре прибудет в Англию для прохождения медобследования.

Отмечается, что Юнайтед заплатит амстердамцам 40 миллионов евро. Кроме того, стороны довольно быстро сумели завершить переговоры.

Ранее сообщалось, что видеть полузащитника в своей команде хотел главный тренер Барселоны Рональд Куман.