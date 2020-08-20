Испания

Аякс мечтает вернуть в свою команду Луиса Суареса.

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек может продолжить карьеру в испанской Примере.

Как сообщает журналист Николо Скира, Барселона начала переговоры о переходе 23-летнего нидерландца, в котором ранее был заинтересован мадридский Реал.

Отмечается, что Жозеп Бартомеу пытается достичь соглашения с Аяксом, тогда как амстердамцы мечтают вернуть в свой состав 33-летнего Луиса Суареса.

В сезоне-2019/20 Донни ван де Беек провел во всех турнирах 37 поединков, в которых он забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ключевыми трансферными целями Рональда Кумана на посту главного тренера Барселоны, помимо ван де Беека, являются Эрик Гарсия и Лаутаро Мартинес.