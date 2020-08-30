Англия

Технический советник Челси — о выступлении Аррисабалаги в сезоне-2019/20.

Легенда Челси Петр Чех признал, что Кепа Аррисабалага провалил предыдущий сезон, но в клубе продолжают верить в него.

"Кепа провел плохой сезон, этого нельзя отрицать. Но клуб вложил в него огромные деньги и заключил с ним долгосрочный контракт, поскольку верит в его способность добиться успеха".

"Мы определенно подпишем еще кого-то этим летом, возможно, даже нового вратаря. Но никто не ставит крест на Кепе. Мы все надеемся, что его ждет великолепное будущее", — приводит слова Петра Чеха Sport.cz.

Ранее сообщалось, что Челси проявляет интерес к голкиперу Эдуару Менди из Ренна.