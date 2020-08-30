Англия

Немец рассказал о кадровой ситуации в команде.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поведал о состоянии футболистов, у которых есть повреждения.

"Когда мы вновь приступим к тренировкам, мы посмотрим на их состояние".

"Я думаю, что Матип и Хендо будут участвовать в командных тренировках на следующей неделе, и мы посмотрим на их форму. Конечно, я пока не знаю, смогут ли они принять участие в старте АПЛ".

Напомним, Ливерпуль стартует в новом сезоне Премьер-лиги 12-го сентября домашним поединком против Лидса.

Ранее сообщалось, что Клопп проиграл Флику в гонке за лучшего тренера Германии в прошлом сезоне.