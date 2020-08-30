Германия

Наставник Баварии удостоился индивидуальной награды.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик стал победителем в номинации за лучшего тренера Германии прошлого сезона.

Отметим, что наставник мюнхенцев обошел в гонке за это звание менеджера Ливерпуля Юргена Клоппа.

Напомним, по итогам прошлого сезона, Флик, который возглавил Баварию посреди сезона, стал обладателем требла — завоевал Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. Клопп, в свою очередь, добыл победу в английской Премьер-лиге.

Ранее Флик заявил, что в текущее трансферное окно Баварию покинут несколько футболистов.