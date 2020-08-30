Полузащитник Саутгемптона будет выступать за "дачников" на правах аренды.
Марио Лемина, ФК Фулхэм
30 августа 2020, 23:32
Марио Лемина стал игроком Фулхэма, сообщил официальный сайт представителя АПЛ.
26-летний футболист арендован на год с опцией выкупа.
"Теперь я в Фулхэме, я очень рад стать частью этого проекта. Я говорил с тренером, у него хорошие планы касательно этого проекта, и я счастлив быть частью этого", — сказал Марио Лемина.
Напомним, что по итогам сезона-2019/20 Фулхэм поднялся в АПЛ из Чемпионшипа.