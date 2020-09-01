Англия

Бельгийский защитник продолжит карьеру в АПЛ.

Правый защитник Аталанты Тимоти Кастань вскоре официально будет представлен в качестве нового игрока Лестера, поскольку клубы согласовали все финансовые условия будущей сделки. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, трансфер 24-летнего бельгийца обойдется "лисам" в 24 миллиона евро. Футболист подпишет контракт до 2025 года и будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что Герта была очень заинтересована в подписании Кастаня, однако мечтой фулбека всегда было сыграть в английской Премьер-лиге.

В сезоне-2019/20 Тимоти Кастань провел в футболке Аталанты 33 поединка во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.