Англия

Самый высокооплачиваемый игрок Арсенала может покинуть Европу.

Полузащитник Арсенала Месут Озил может отправиться покорять Саудовскую Аравию, поскольку, как сообщает Fanatik, он получил предложение от футбольного клуба Аль-Наср.

По информации источника, аравитяне уже связались с 31-летним немцем и сообщили, что готовы платить ему 20 миллионов долларов в год (менее 15 млн фунтов).

При этом отмечается, что Аль-Наср готов заключить с Озилом предварительное соглашение на переход в следующем сезоне, если не удастся договориться сейчас. Именно летом 2021 года контракт Месута с Арсеналом подходит к своему завершению, и он станет свободным агентом.

Напомним, Озил на данный момент зарабатывает 18,2 миллиона фунтов в год, являясь при этом самым высокооплачиваемым игроком Арсенала, при этом не попадая в заявку команды Микеля Артеты. "Канониры" хотят расстаться с немцем, но тот намерен отработать свой контракт до конца.