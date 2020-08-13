Англия

Немецкий хавбек хочет отработать свой контракт с "канонирами" до самого конца.

Полузащитник Арсенала Месут Озил окончательно потерял место в заявке своей команды, когда в декабре 2019 года на пост главного тренера пришел Микель Артета. Появлялась информация, что "канониры" намерены расстаться с 31-летним немцем, который является самым высокооплачиваемым футболистом клуба, однако сам Озил намерен отработать оставшийся год по контракту с Арсеналом до самого конца.

"Моя позиция предельно ясна. Я останусь здесь до последнего дня нашего соглашения, и я отдам все, что у меня есть для этого клуба. Подобные ситуации никогда не сломают меня, они только делают меня сильнее. В прошлом я доказывал, что могу вернуться в команду, и я покажу это снова".

"Я буду решать, когда уходить, а не другие люди. Я не подписывал контракт на два или три года, я поставил подпись под четырехлетним соглашением. Это должно уважаться всеми. Конечно, ситуация непростая, но я люблю Арсенал, я люблю там работать, я люблю людей в клубе — настоящих людей, тех, с кем я был давно. Также я люблю Лондон, это мой дом".

"Что бы ни случилось в последние два сезона, я счастлив и очень силен морально. Я никогда не сдамся. Я хочу помочь своей команде и буду бороться за это. Если я в хорошей форме, я знаю, на что я способен на поле".

"Когда игрок хочет уйти, а клуб говорит "нет", игрок должен принять это, если только они не найдут совместное решение. Поэтому, когда клуб хочет, чтобы игрок ушел, а игрок говорит "нет", клуб должен принять это, если только решение не может быть найдено вместе. Я не хочу уходить, вот и все".

"В 2018 году у меня было множество вариантов, которые принесли бы мне гораздо больше денег, если бы я ушел качестве свободного агента, но я посвятил себя Арсеналу, потому что это мой клуб и мои болельщики, за которых я хотел играть. В этом плане ничего не изменилось. Микель знает, на что я способен, и я буду готов, когда я ему понадоблюсь".

"Я не собираюсь думать перед началом сезона: "Последний год, я могу расслабиться, ведь все равно не играю". Нет. Сейчас для Арсенала непростые времена, и я хочу помочь".

"Мне еще есть что предложить, и я тренируюсь изо всех сил, вне зависимости от того, в команде я или нет. Если вам предоставили возможность, вы должны быть готовы. Я делаю всю необходимую работу на поле, с тренером по фитнесу и в тренажерном зале. Это все, что я могу сделать", — заявил Месут Озил в интервью The Athletic.

Напомним, в апреле этого года Месут Озил стал одним из тех футболистов Арсенала, которые отказались от снижения заработной платы. После этой новости агент немца публично раскритиковал Микеля Артету за непосредственное влияние на решение своих подопечных.

В сезоне-2019/20 Озил провел в футболке "канониров" 23 поединка во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи. Нынешний контракт немецкого хавбека с Арсеналом рассчитан до лета 2021 года.