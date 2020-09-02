Англия

Нидерландец пополнил ряды "манкунианцев".

Официальный сайт Манчестер Юнайтед сообщает, что к команде присоединился полузащитник Аякса Донни ван де Беек.

Отмечается, что нидерландский футболист подписал с "манкунианцами" пятилетний контракт с возможностью продления еще на год.

Сумма трансфера официально неизвестна, но авторитетные СМИ сообщали, что Юнайтед заплатил Аяксу 40 миллионов евро. В прошедшем сезоне хавбек провел 37 поединков, которых забил 10 голов и отдал 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" также хотят укрепить оборону, купив защитника Лейпцига Дайота Упамекано.