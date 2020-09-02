Нидерландец пополнил ряды "манкунианцев".
фото Манчестер Юнайтед
02 сентября 2020, 19:43
Официальный сайт Манчестер Юнайтед сообщает, что к команде присоединился полузащитник Аякса Донни ван де Беек.
Отмечается, что нидерландский футболист подписал с "манкунианцами" пятилетний контракт с возможностью продления еще на год.
Сумма трансфера официально неизвестна, но авторитетные СМИ сообщали, что Юнайтед заплатил Аяксу 40 миллионов евро. В прошедшем сезоне хавбек провел 37 поединков, которых забил 10 голов и отдал 11 ассистов.
Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" также хотят укрепить оборону, купив защитника Лейпцига Дайота Упамекано.