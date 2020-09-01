Англия

Английский клуб намерен побороться за центрбека Лейпцига.

Защитник Лейпцига Дайот Упамекано попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание The Times.

"Красные дьяволы" намерены укрепить линию обороны в межсезонье и хотят приобрести французского центрбека. По информации источника, английский клуб готов предложить за футболиста около 38 миллионов фунтов.

Действующий контракт Упамекано с Лейпцигом рассчитан до июня 2023 года.

В подписании 21-летнего игрока также заинтересован мадридский Реал.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед согласовал трансфер полузащитника Аякса Донни ван де Беека.