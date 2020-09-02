Англия

Испанец желает присоединиться к "красным".

Полузащитник Баварии Тиаго Алькантара сообщил клубу и агенту, что желает перейти только в Ливерпуль, утверждает RMC Sport.

По данным источника, испанский футболист уже провел переговоры непосредственно с менеджером "красных" Юргеном Клоппом, и готов присоединиться к английской команде.

Отмечается, что к единому соглашению все еще не могут прийти сами клубы, пытаясь найти оптимальную для обеих сторон цену.

Ранее сообщалось, что Бавария может продать Тиаго за 30 миллионов евро и не намерена делать скидку на игрока.