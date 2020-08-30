Германия

Ливерпуль продолжает вести переговоры о трансфере испанского хавбека.

Полузащитник Баварии Тиаго Алькантара ждет, чем закончатся переговоры Ливерпуля с его клубом о трансфере, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Бавария продолжает настаивать на своем: она отпустит испанца только за 30 миллионов евро. При этом контракт Тиаго с клубом истекает летом 2021 года.

29-летний Тиаго Алькантара выступает за Баварию с 2013 года. Он провел 235 матчей за мюнхенцев, в которых забил 31 гол.

В составе "красных" испанец выиграл 14 трофеев, среди которых семь побед в чемпионате Германии и триумф в Лиге чемпионов.

Ливерпуль нынешним летом усилил позицию левого защитника, подписав Костаса Цимикаса из Олимпиакоса.