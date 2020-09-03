Англия

"Вилланы" желают укрепить вратарскую линию.

Астон Вилла значительно продвинулась в переговорах с Манчестер Юнайтед о покупке голкипера Серхио Ромеро, сообщает The Athletic.

По данным источника, бирмингемцы сумели выиграть борьбу за аргентинца у Эвертона. Кроме того, вратарь сам желает как можно скорее сменить прописку.

Отмечается, что Юнайтед готов продать игрока за 10 миллионов евро, или же использовать его в качестве сделки по хавбеку Джеку Грилишу.

Ранее сообщалось, что Вилла сразится с Ньюкаслом за право приобрести форварда Борнмута Каллума Уилсона.