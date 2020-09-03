"Вилланы" желают укрепить вратарскую линию.
Серхио Ромеро, getty images
03 сентября 2020, 00:35
Астон Вилла значительно продвинулась в переговорах с Манчестер Юнайтед о покупке голкипера Серхио Ромеро, сообщает The Athletic.
По данным источника, бирмингемцы сумели выиграть борьбу за аргентинца у Эвертона. Кроме того, вратарь сам желает как можно скорее сменить прописку.
Отмечается, что Юнайтед готов продать игрока за 10 миллионов евро, или же использовать его в качестве сделки по хавбеку Джеку Грилишу.
Ранее сообщалось, что Вилла сразится с Ньюкаслом за право приобрести форварда Борнмута Каллума Уилсона.