Англия

Клубы заинтересованы в подписании форварда Борнмута.

Нападающий Борнмута Каллум Уилсон попал в сферу интересов Ньюкасла и Астон Виллы, сообщает Sky Sports.

Уилсон покинул элитный дивизион с Борнмутом и готов сменить клуб в межсезонье. "Сороки" и "львы" следят за ситуацией с 28-летним игроком и попытаются подписать его до закрытия трансферного окна.

Действующий контракт Уилсона с Борнмутом рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне нападающий провел 39 поединков в футболке "вишен", отличившись девятью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании защитника Арсенала Роба Холдинга.