Англия

Испанец может вскоре перебраться на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с приобретением защитника Реала Серхио Регилона, который прошлый сезон провел в Севилье, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, испанский футболист возглавляет шорт-лист "манкунианцев", а Реал не против продать игрока.

Ранее сообщалось, что за Регилона сражаются многие клубы, а ближе всего к победе в гонке за защитника является Наполи.

В сезоне-2019/20 Серхио Регилон провел в футболке Севильи 36 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи