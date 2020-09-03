Испанец может вскоре перебраться на Олд Траффорд.
Серхио Регилон, getty images
03 сентября 2020, 14:53
Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с приобретением защитника Реала Серхио Регилона, который прошлый сезон провел в Севилье, сообщает Manchester Evening News.
По данным источника, испанский футболист возглавляет шорт-лист "манкунианцев", а Реал не против продать игрока.
Ранее сообщалось, что за Регилона сражаются многие клубы, а ближе всего к победе в гонке за защитника является Наполи.
В сезоне-2019/20 Серхио Регилон провел в футболке Севильи 36 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи