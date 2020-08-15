Италия

Похоже, защитник присоединится к "партенопеи".

Наполи близок к тому, чтобы договориться с Реалом о трансфере защитника Серхио Регилона, который этот сезон проводит в аренде в Севилье, сообщает Calciomercato.

По данным источника, стороны сейчас обсуждают сумму компенсации в размере 25 миллионов евро, и клубы близки с соглашению договора, а сам игрок подпишет трехлетний контракт.

В сезоне-2019/20 Серхио Регилон провел в футболке Севильи 36 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что побороться за испанского футболиста намерен другой итальянский клуб — Лацио.