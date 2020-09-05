Англия

Хорватский защитник по-прежнему находится в сфере интересов новичка АПЛ.

Лидс Юнайтед продолжает работать на трансферном рынке ввиду выхода в английскую Премьер-лигу, и одной из главных целей "павлинов" является центральный защитник загребского Динамо Йошко Гвардиол.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Лидс продолжает вести переговоры по 18-летнему хорвату и ожидается, что в ближайшее время сделка будет полностью согласована.

Сумма трансфера Гвардиола в стан "павлинов" оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что украинский защитник Шахтера Николай Матвиенко согласился перейти в Лидс.