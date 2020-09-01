Украинский защитник может сменить клубную прописку.
Николай Матвиенко, фото Шахтер
01 сентября 2020, 20:29
Николай Матвиенко дал положительный ответ на предложение Лидс Юнайтед, сообщает TodoFichajes.
Однако источник ничего не говорит о договоренности между английским клубом и самим Шахтером, а потому самая сложная стадия переговоров, вероятно, еще впереди.
Матвиенко в сезоне-2019/20 провел 39 поединков, в которых отметился голом и результативной передачей
Напомним, что Наполи, который также был в гонке за игрока, предпочел купить Папастатопулоса, а не украинца.