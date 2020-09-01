Украина

Украинский защитник может сменить клубную прописку.

Николай Матвиенко дал положительный ответ на предложение Лидс Юнайтед, сообщает TodoFichajes.

Однако источник ничего не говорит о договоренности между английским клубом и самим Шахтером, а потому самая сложная стадия переговоров, вероятно, еще впереди.

Матвиенко в сезоне-2019/20 провел 39 поединков, в которых отметился голом и результативной передачей

Напомним, что Наполи, который также был в гонке за игрока, предпочел купить Папастатопулоса, а не украинца.