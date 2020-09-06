Англия

Специалист высказал свое мнение об игре японца.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал свою оценку игре нападающего команды Такуми Минамино.

"Я надеюсь, что он уверен в себе, я только рад этому. Это важно для Таки и важно для нас, но я думаю, чтобы его игра была стабильна. Тогда люди всегда могут сиять на поле, когда все остальное работает безотказно".

«Если у вас есть только отдельные проблески в определенных матчах, то ничего не сработает, все должны быть единым целым. Мы должны работать, чтобы выигрывать матчи", — сказал Клопп официальному сайту клуба.

Ранее немецкий специалист заявил, что Жоэль Матип и Джордан Хендерсон могут пропустить старт сезона.