Нигерийский защитник возвращается в Англию.
Ола Айна, getty images
07 сентября 2020, 09:50
Крайний защитник Торино Ола Айна в ближайшее время сменит клубную прописку и присоединится к Фулхэму. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, лондонский клуб арендует 23-летнего нигерийца с возможностью выкупа его контракта на постоянной основе.
Стороны уже согласовали все возможные условия будущей сделки, и об этом переходе вскоре должны объявить официально.
Ола Айна является воспитанником Челси, и до 2018 года он выступал в Англии, пока не перебрался в Торино.
В сезоне-2019/20 фулбек провел 37 поединков во всех турнирах, в которых он отдал три результативные передачи.