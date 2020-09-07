Англия

Нигерийский защитник возвращается в Англию.

Крайний защитник Торино Ола Айна в ближайшее время сменит клубную прописку и присоединится к Фулхэму. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, лондонский клуб арендует 23-летнего нигерийца с возможностью выкупа его контракта на постоянной основе.

Стороны уже согласовали все возможные условия будущей сделки, и об этом переходе вскоре должны объявить официально.

Ола Айна является воспитанником Челси, и до 2018 года он выступал в Англии, пока не перебрался в Торино.

В сезоне-2019/20 фулбек провел 37 поединков во всех турнирах, в которых он отдал три результативные передачи.