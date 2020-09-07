У фулбэка появился шанс отправиться на Туманный Альбион.
Виталий Миколенко, фото Динамо
07 сентября 2020, 13:58
Крайний защитник Динамо Виталий Миколенко заинтересовал скаутов Манчестер Юнайтед, сообщает Manchester Evening News.
По данным источника, "манкунианцы" рассматривают украинского футболиста в качестве вероятной альтернативы игроку Реала Серхио Регилону.
Также отмечается, что главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер настаивает на приобретении опорного полузащитника, а оборону намерен укреплять в следующее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что в Миколенко заинтересованы итальянские клубы, которые не спешат его покупать из-за отсутствия паспорта ЕС.