Англия

У фулбэка появился шанс отправиться на Туманный Альбион.

Крайний защитник Динамо Виталий Миколенко заинтересовал скаутов Манчестер Юнайтед, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, "манкунианцы" рассматривают украинского футболиста в качестве вероятной альтернативы игроку Реала Серхио Регилону.

Также отмечается, что главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер настаивает на приобретении опорного полузащитника, а оборону намерен укреплять в следующее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в Миколенко заинтересованы итальянские клубы, которые не спешат его покупать из-за отсутствия паспорта ЕС.