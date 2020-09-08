Англия 08 сентября 2020, 01:13 Шеффилд Юнайтед подписал Лоу и Богла Защитники попробуют свои силы на уровне Премьер-лиги. Джейден Богл, Шеффилд Юнайтед 08 сентября 2020, 01:13 Джейден Богл и Макс Лоу из Дерби Каунти стали игроками Шеффилд Юнайтед, сообщил официальный сайт "клинков". Сумма трансфера защитников не разглашается. Оба игрока подписали четырехлетние контракты. Также Шеффилд Юнайтед арендовал на один сезон защитника Челси Этана Ампаду. Команды Шеффилд Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте