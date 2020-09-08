Джейден Богл и Макс Лоу из Дерби Каунти стали игроками Шеффилд Юнайтед, сообщил официальный сайт "клинков".

Сумма трансфера защитников не разглашается. Оба игрока подписали четырехлетние контракты.

Макс Лоу, Шеффилд Юнайтед

Также Шеффилд Юнайтед арендовал на один сезон защитника Челси Этана Ампаду.